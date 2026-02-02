У червоній блузці та чорних штанях: стильна королева Мері відвідала матч з гандболу

Королева Мері / © Getty Images

Реклама

Дружина короля Фредеріка X була присутня на фіналі чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків вболіваючи за команду Данії, яка вперше за більш ніж десятиліття стала чемпіонами Європи, здобувши перемогу з рахунком 34-27 на домашньому стадіоні в Гернінгу.

Мері мала стильний вигляд в червоній блузці La Bagatelle, чорних штанях з червоним тонким поясом, доповнивши образ окулярами Gucci і навіть тримаючи в руках шарф з написом «DANMARK», демонструючи свою підтримку і золотих сережках-кільцях Dulong Fine Jewelry.

Королева Мері / © Getty Images

«Вітаю з чудовою золотою медаллю чемпіонату Європи та вітаю чоловічу команду з тим, що тепер вона може називати себе олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою Європи та Кубка світу. Це абсолютно фантастичний виступ», — написала після гри в королівському Instagram Мері.

Реклама

Королева сиділа у ложі на стадіоні у супроводі свого особистої секретарки Генрієти Еллерман-Кінгомбе та прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, як королева Мері надихнулася образом принцеси Кейт, збираючись на захід.