У червоній блузці та чорних штанях: стильна королева Мері відвідала матч з гандболу
Королева Мері була присутня на трибунах у Гернінгу в неділю ввечері, спостерігаючи за фіналом чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків між командами Данії та Німеччини.
Дружина короля Фредеріка X була присутня на фіналі чемпіонату Європи з гандболу серед чоловіків вболіваючи за команду Данії, яка вперше за більш ніж десятиліття стала чемпіонами Європи, здобувши перемогу з рахунком 34-27 на домашньому стадіоні в Гернінгу.
Мері мала стильний вигляд в червоній блузці La Bagatelle, чорних штанях з червоним тонким поясом, доповнивши образ окулярами Gucci і навіть тримаючи в руках шарф з написом «DANMARK», демонструючи свою підтримку і золотих сережках-кільцях Dulong Fine Jewelry.
«Вітаю з чудовою золотою медаллю чемпіонату Європи та вітаю чоловічу команду з тим, що тепер вона може називати себе олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою Європи та Кубка світу. Це абсолютно фантастичний виступ», — написала після гри в королівському Instagram Мері.
Королева сиділа у ложі на стадіоні у супроводі свого особистої секретарки Генрієти Еллерман-Кінгомбе та прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен.
