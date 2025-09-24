ТСН у соціальних мережах

У червоній блузці та прозорій ажурній спідниці: яскрава принцеса Марія-Олімпія на показі Gucci

Грецька принцеса прилетіла з Лондона до Мілана.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія з’явилася на червоній доріжці перед показом колекції Gucci сезону весна-літо 2026 під час Тижня моди в Мілані в Палаццо Меццанотте.

29-річна дівчина обрала для чергового виходу у світ червону блузку з високою горловиною та об’ємними рукавами та ажурну спідницю-олівець блакитного та червоного кольорів, яка злегка просвічувалася. Лук принцеси був доповнений сірим поясом від Gucci та лакованими чорними босоніжками на підборах. Марія-Олімпія зробила класичне укладання та легкий макіяж на обличчі, також у неї був світлий манікюр та золотий браслет на зап’ясті.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Кілька днів тому королівська особа відвідувала вечірку після показу колекції Burberry сезону літо-2026 у межах Тижня моди в Лондоні, там дівчина сяяла в сірій максісукні з поясом на талії та накидкою, доповнивши лук мініатюрною білою сумкою та мюлями на підборах.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

