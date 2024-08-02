У червоній футболці-поло та з віялом: королева Летиція на трибунах Олімпіади в Парижі

Іспанська королева була зазнімкована на трибунах під час Олімпіади в Парижі.
Її Величність спостерігала, як тенісист Карлос Алькарас зі збірної Іспанії грає проти Томмі Пола зі збірної США під час чвертьфінального матчу чоловічого одиночного розряду у шостий день Олімпійських ігор.
Цього разу королева була одягнена у червону футболку-поло Joma Sport та сині вузькі джинси, також образ її доповнювали сонцезахисні окуляри Сarolina Herrera, кросівки Joma Sport та сережки-пусети Barbara Goenaga із жовтого золота 9 карат із 3 діамантами.
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Королева Летиція розпустила волосся і зробила макіяж, а в руках тримала віяло.
В Instagram королівської родини Іспанії також поділилися кількома фото та відео з цього дня.
Нагадаємо, раніше ми показували вам образ Летиції у футболці-поло та білих джинсах на Олімпіаді.
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