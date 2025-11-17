- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
У червоній куртці та штанях з накладними кишенями: княгиня Шарлін відвідала спортивний захід
Княгиня Шарлін відвідала 26-й забіг «Без фінішу» до Монте-Карло.
Щорічний забіг «Без фінішу» проводиться організацією Children & Future, а цього року його покровителями стали князь Альбер і княгиня Шарлін. За кожен кілометр, пройдений бігунами по трасі, Children & Future жертвує 1 євро на підтримку проєктів допомоги хворим або нужденним дітям.
На заході Шарлін з’явилася у червоній куртці свого фонду, під яку одягла чорну футболку та штани з накладними кишенями Louis Vuitton і взула чорні кросівки Hermes. Вона зібрала волосся в зачіску, зробила дуже легкий макіяж зі стрілками на повіках і наділа сережки-цвяшки з перлів.
Минулого тижня, нагадаємо, княже подружжя Монако взяло участь у традиційному роздаванні подарунків Червоного Хреста в Монако, де Шарлін з’явилася в кашеміровому светрі з високою горловиною верблюжого кольору, підібрала пальто такого ж відтінку та широкі білі штани.