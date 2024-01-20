У червоній мінісукні і на шпильках: новий яскравий лук прессекретарки Байдена на роботі

Карін Жан-П’єр в образі lady in red вийшла до журналістів.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на черговому брифінгу у Вашингтоні у яскравому образі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На ній був червоний жакет із гарними чотирма ґудзиками на кожному рукаві і червона мінісукня-футляр, яка підкреслила її стрункі ноги. Аутфіт Жан-П’єр доповнила улюбленими оксамитовими бежевими туфлями на шпильках.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Вона уклала свої фірмові локони, зробила традиційний макіяж із персиковими тінями, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а руку – срібним браслетом. Нюдовий манікюр завершив її діловий лук.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр поєднала зелений подовжений жакет і коротку трикотажну мінісукню в рубчик смарагдового кольору.

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