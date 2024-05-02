У червоній мінісукні і високих чоботах: фотографи заскочили прессекретарку Білого дому з Байденом на галявині

Фотографи зазнімкували, як президент США Джо Байден йшов у супроводі прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр та інших працівників Південною галявиною після того, як вони повернулися з робочої поїздки до Нью-Йорка.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін була одягнена у червону коротку сукню і чорний тренч, які скомбінувала з високими шкіряними чоботами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри-авіатори, а у вухах – лаконічні сережки. У руках прессекретарка несла дорожню сумку і коричневий шопер.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Байден був одягнений у класичний костюм, білу сорочку, краватку з принтом і окуляри-авіатори.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр у сукні з глибоким вирізом блиснула грудьми на червоній доріжці вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у готелі Washington Hilton.

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