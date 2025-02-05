У червоній мінісукні з V-подібним вирізом та рюшами: яскравий образ прессекретарки Трампа

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт виступила на брифінгу у Вашингтоні.

Перед журналістами вона з'явилася у яскравому аутфіті. На ній була червона коротка сукня з рюшами на подолі. На V-подібному вирізі була чорна облямівка, розшита чорним бісером і паєтками. На кишенях також були чорні вставки із чорними прикрасами-кульками з бісеру.

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила чорними капроновими колготами і чорними замшевими ботфортами на підборах.

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

Керолайн зробила гарне укладання з локонами, макіяж смокі-айс з ягідним блиском на губах, а також червоний манікюр. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками.

Керолайн Левітт / Фото: Associated Press

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