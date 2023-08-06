У червоній плісованій сукні і ляпанцях: королева Летиція сходила на сімейний обід у Пальма-де-Майорці

Іспанська королева обрала для свого виходу вбрання від демократичного бренду.

Королева Іспанії Летиція разом із родиною сходила на обід до ресторану Mia у Пальма-де-Майорці. Папараці зазнімкували, як сім'я виходила із закладу.

Летиція вела за руку принцесу Грецьку і Данську – Ірене, яка є сестрою іспанської королеви Софії і короля Греції Костянтина II.

Королева Летиція і принцеса Ірене / Фото: Getty Images

На сімейному обіді буди також королева Софія, король Іспанії Філіп VI і принцеси Леонор і Софія.

Летиція, як завжди, мала чудовий вигляд. На ній була червона плісована сукня міді з американською проймою від бренду Mango, яку вона поєднала з ляпанцями з камінням. Талію вона підкреслила червоним поясом-мотузкою.

Королева Летиція з родиною / Фото: Getty Images

Свій аутфіт Її Величність доповнила рожево-білим клатчем з принтом від бренду Feel Mallorca. На пальці у неї була каблучка від Coreterno із 18-каратного жовтого золота. Летиція зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха елегантними сережками.

Нагадаємо, на традиційному літньому прийомі для влади і представників усіх верств суспільства Балеарських островів у палаці Марівент на Майорці королева Летиція з'явилася у красивій сукні з блакитним принтом із колаборації Desigual x Stella Jean.

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