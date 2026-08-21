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У червоній спідниці-олівці і на високих шпильках: Меланія Трамп з’явилася на публіці після місячної перерви
Перша леді США разом із чоловіком Дональдом Трампом відвідала захід у Рожевому саду Білого дому напередодні Гран-прі Freedom 250.
Меланія Трамп з’явилася на першому за понад місяць великому публічному заході. Разом з чоловіком-президентом США Дональдом Трампом вона відвідала подію у Рожевому саду Білого дому у Вашингтоні, організовану напередодні перегонів Freedom 250.
Для виходу перша леді обрала ефектне поєднання блакитного та червоного кольорів. На ній була сорочка вільного крою небесного відтінку з об’ємними рукавами, широкими манжетами із золотими ґудзиками та високо піднятим коміром.
Сорочку Меланія заправила в обтислу червону спідницю-олівець довжини міді, яка підкреслила її струнку фігуру.
Вбрання вона доповнила червоними замшевими гостроносими туфлями на високих шпильках.
Волосся пані Трамп уклала у гарні локони і зробила традиційний макіяж смокі-айс, а на губи нанесла ніжно-рожеву помаду. У вухах у неї були лаконічні золоті сережки.
На заході подружжя з’явилося, тримаючись за руки. Дональд був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку з візерунком і смужками.
Нагадаємо, Меланія Трамп у бомбері і білих штанях постала на Чемпіонаті світу з футболу, який відбувся у липні.