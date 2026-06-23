У червоній сукні без рукавів: сестра королеви Летиції відвідала діловий захід

Тельма Ортіс / © Getty Images

Реклама

Вона головувала на щорічному політичному діалозі Мадридського клубу, присвяченому питанням управління та надання глобальних громадських благ, який приурочений до 25-річчя установчої конференції організації.

Захід об’єднує колишніх глав демократичних держав та урядів, експертів та впливових зацікавлених осіб для обговорення найбільш актуальних проблем, що стоять перед демократією та міжнародним співробітництвом.

Тельма Ортіс / © Getty Images

Тельма Ортіс була одягнена у червону трикотажну сукню без рукавів і з високою горловиною, вона розпустила волосся і зробила виразний макіяж.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Летиція відвідала засідання Опікунської ради Резиденції для студентів у Мадриді, де продемонструвала образ у сукні сорочці та еспадрильях на платформі.

Новини партнерів