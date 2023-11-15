У червоній сукні Dolce & Gabbana: королева Максима захопила красивим образом

Дружина короля Віллема-Олександра відвідала святкування 5-річчя організації SchuldenlabNL у Nationale Nederlanden у Гаазі.

Королева обрала червоні відтінки для чергової появи на публіці. На ній була червона сукня довжини нижче колін з контрастним рядком від Dolce & Gabbana, поверх неї Максима одягла пальто-накидку кольору марсала від Valentino з кашеміру, а їй до тону підібрала шкіряну сумку Wandler та замшеві туфлі-човники на підборах вже традиційно від Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима розпустила світле волосся, зробила макіяж з акцентом на очі і підкреслила губи помадою теплого відтінку, у вухах у неї виблискували сережки з великим камінням, а на зап'ясті було кілька браслетів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам нові портрети короля та королеви, які були випущені на честь десятиліття перебування її чоловіка Віллема-Олександра на престолі.

Читайте також: