У червоній сукні-футлярі і на шпильках: перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен заявила, що йде у відставку

Вчора, 15 лютого, перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен під час пресконференції в Единбурзі офіційно заявила, що йде у відставку, пише The Guardian.

Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

Вона складає повноваження першої міністерки країни і залишає посаду лідерки Шотландської національної партії.

"Сьогодні я оголошую про свій намір піти з посади першої міністерки і лідерки моєї партії. Я попросила національного секретаря ШНП розпочати процес обрання нового лідера партії, і я залишусь на своїй посаді доти, доки не буде обрано мого наступника", - сказала Стерджен.

Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

На пресконференції Нікола з'явилася у яскравому діловому образі. На ній була червона сукня-футляр, зверху якої вона одягла червоний приталений жакет з одним ґудзиком. Взута вона була в чорні туфлі на шпильках.

Нікола Стерджен / Фото: Getty Images

Політикиня зробила собі укладання із прикореневим об'ємом, макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха сережками-цвяшками.

Нагадаємо, Нікола Стерджен очолювала партію, яка виступає за вихід Шотландії зі складу Великої Британії, від 2014 року. Вона стала першою жінкою на посаді очільниці уряду і пробула на ній найдовше – понад 8 років.

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