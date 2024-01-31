У червоній сукні-футлярі і з кучерями: новий вихід прессеккретарки Байдена

Карін Жан-П’єр щодня демонструє журналістам нові ділові луки.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продовжує демонструвати перед журналістами свої модні експерименти з кольорами.
Цього разу на брифінгу у Вашингтоні вона постала у червоній сукні-футлярі, зверху якої одягла білий жакет.
Як завжди, Карін уклала свої кучері, зробила макіяж із улюбленими персиковими тінями на повіках, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а руку – срібним браслетом.
Минулого разу Карін Жан-П’єр продемонструвала дуже дивне поєднання кольорів у своєму діловому аутфіті.
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