У червоній сукні-футлярі і з кучерями: новий вихід прессеккретарки Байдена

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продовжує демонструвати перед журналістами свої модні експерименти з кольорами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Цього разу на брифінгу у Вашингтоні вона постала у червоній сукні-футлярі, зверху якої одягла білий жакет.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Як завжди, Карін уклала свої кучері, зробила макіяж із улюбленими персиковими тінями на повіках, прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а руку – срібним браслетом.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Минулого разу Карін Жан-П’єр продемонструвала дуже дивне поєднання кольорів у своєму діловому аутфіті.

Читайте також: