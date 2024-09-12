У червоній сукні-футлярі: невістка Трампа продемонструвала струнку фігуру

Лара Трамп часто з'являється на публіці у вбраннях червоних відтінків.

Невістка Дональда Трампа – Лара Трамп, яка є співголовою національного комітету від Республіканської партії, побувала на теледебатах між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс.

Лара Трамп / Фото: Associated Press

Там Лара з'явилася у червоному вбранні – традиційному кольорі для Республіканської партії. На ній була приталена сукня-футляр із короткими рукавами та асиметричним коміром, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Лара Трамп / Фото: Associated Press

Аутфіт невістка Трампа доповнила білою місткою сумкою, укладанням із локонами, насиченим макіяжем і пастельним блідо-блакитним манікюром. На руках у неї були золоті браслети, годинник і каблучки з діамантами.

Лара Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Лару Трамп часто можна було побачити у червоних вбраннях. На першому раунді теледебатів між експрезидентом Дональдом Трампом і президентом Джо Байденом вона постала у червоній сукні А-силуету без рукавів, яка підкреслила її підкачані руки.

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