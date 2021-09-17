У червоній сукні і човниках в тон: королева Летиція на прийомі в палаці

У червоній сукні і човниках в тон: королева Летиція на прийомі в палаці

Король Іспанії Філіп VI і його красуня дружина Летиція провели черговий прийом у палаці.

Королівське подружжя зустрілося з президентом Колумбії Іваном Дуке Маркеса і його дружиною Марією Джуліаною Руїс в Королівському палаці в Мадриді.

Днями королева Летиція відсвяткувала 49-річчя. Але вже через два дні Її Величність в приголомшливому аутфіті сяяла на робочому заході. Для зустрічі з президентським подружжям Летиція обрала червону сукню-міді з довгими рукавами і максимально закритим верхом, яку доповнила червоними туфлями-човниками на підборах.

Королева Летиція і король Філіп VI з президентським подружжям Колумбії / Getty Images

Вечірній лук королева доповнила сережками-висячками з рубіновими каменями, насиченим макіяжем очей і простим укладанням. А на пальці у неї виблискувала каблучка з позолотою від Karen Hallam.

Король Філіп VI одягнув синій костюм до якого підібрав білу сорочку і пісочну краватку.

Королева Летиція / Getty Images

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