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У червоній сукні і цікавих черевиках із орнаментом: міністерка внутрішніх справ США Деб Гааланд виступила на заході

У червоній сукні і цікавих черевиках із орнаментом: міністерка внутрішніх справ США Деб Гааланд виступила на заході

У червоній сукні і цікавих черевиках із орнаментом: міністерка внутрішніх справ США Деб Гааланд виступила на заході

Деб Гааланд / Фото: Associated Press

Деб Гааланд з'явилася у Білому добі у яскравому образі.

Міністрерка внутрішніх справ США Деб Гааланд разом із президентом Джо Байденом взяла участь у заході з нагоди встановлення Національного монумента Чаквалла та Національного монумента Саттітла-Гайлендс, який відбувся у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.

Деб Гааланд і Джо Байден / © Associated Press
Деб Гааланд і Джо Байден / Фото: Associated Press

Гааланд з'явилася там у червоній сукні за коліна і червоному жакеті. Вбрання вона доповнила цікавими різнокольоровими черевиками з національним орнаментом.

Деб Гааланд і Джо Байден / © Associated Press
Деб Гааланд і Джо Байден / Фото: Associated Press

У неї було укладання з локонами, макіяж. Вуха вона прикрасила екстравагантними білими сережками з мушлями, руки – каблучками, годинником із чорним ремінцем і блакитним браслетом із бісеру з кольоровим візерунком, а на шиї було біле намисто.

Деб Гааланд / © Associated Press
Деб Гааланд / Фото: Associated Press

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