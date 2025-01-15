У червоній сукні і цікавих черевиках із орнаментом: міністерка внутрішніх справ США Деб Гааланд виступила на заході

Деб Гааланд з'явилася у Білому добі у яскравому образі.
Міністрерка внутрішніх справ США Деб Гааланд разом із президентом Джо Байденом взяла участь у заході з нагоди встановлення Національного монумента Чаквалла та Національного монумента Саттітла-Гайлендс, який відбувся у східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні.
Гааланд з'явилася там у червоній сукні за коліна і червоному жакеті. Вбрання вона доповнила цікавими різнокольоровими черевиками з національним орнаментом.
У неї було укладання з локонами, макіяж. Вуха вона прикрасила екстравагантними білими сережками з мушлями, руки – каблучками, годинником із чорним ремінцем і блакитним браслетом із бісеру з кольоровим візерунком, а на шиї було біле намисто.
Читайте також:
- У костюмі із золотими ґудзиками від Schiaparelli: Джилл Байден повторила образ, в якому була на похороні королеви Єлизавети II
- Президент у бейсболці, перша леді – в обтислих джинсах: папараці заскочили Байденів з онуком в аеропорту
- Джо в бейсболці, Джилл – у смугастій сорочці: подружжя Байденів прилетіло на острів