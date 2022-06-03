У червоній сукні і капелюсі з пір'ям: дружина Бориса Джонсона на урочистій церемонії в Лондоні

Подружжя Джонсонів відвідало службу у соборі Святого Павла, яка відбулася в межах святкування платинового правління Єлизавети II.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі Джонсон відвідали урочисту службу на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II, яка відбулася у соборі Святого Павла у Лондоні.
Керрі мала прекрасний вигляд. Вона була одягнена у червону приталену сукню міді від свого улюбленого бренду Sandro.
Вбрання пані Джонсон доповнила елегантним білим капелюхом з червоним пір'ям від AJ Gretton і червоними туфлями-слінгбеками Dune.
Борис одягнув чорний піджак, сіру жилетку, білу сорочку, чорну краватку з узором і сірі штани в смужку.
А герцогиня Кембриджська Кейт обрала для заходу білу сукню від бренду Alexander McQueen, в якій вперше з'явилася на прийомі, організованому для лідерів G7 у Корнуоллі минулого літа. Аутфіт вона доповнила капелюхом від Philip Treacy та ювелірним набором із сапфірами, який раніше належав принцесі Діані.
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