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У червоній сукні і керамічних сережках: принцеса Како зустрілася з японською громадою у Бразилії
Принцеса Японії продемонструвала у Бразилії яскравий образ.
Принцеса Како у межах свого офіцвйного візиту до Бразилії відвідала японську громаду у місті Фос-ду-Ігуасу. Там вона поспілкувалася з членами громади.
Принцеса обрала для своєї появи червону сукню міді вільного силуету, з рукавами до ліктів і цікавим коміром. Вбрання вона поєднала з білими шкіряними туфлями на стійких підборах.
Како зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж із червоною помадою і прикрасила вуха гарними керамічними сережками.
Нагадаємо, принцеса Како на церемонії привітання у Бразильському товаристві японської культури з’явилася у небесно-блакитній сукні, прикрашеній ніжно-рожевою і блакитною квітковою вишивкою.