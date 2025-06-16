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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
491
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У червоній сукні і керамічних сережках: принцеса Како зустрілася з японською громадою у Бразилії

Принцеса Японії продемонструвала у Бразилії яскравий образ.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Како

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како у межах свого офіцвйного візиту до Бразилії відвідала японську громаду у місті Фос-ду-Ігуасу. Там вона поспілкувалася з членами громади.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса обрала для своєї появи червону сукню міді вільного силуету, з рукавами до ліктів і цікавим коміром. Вбрання вона поєднала з білими шкіряними туфлями на стійких підборах.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Како зібрала волосся у низький хвіст, зробила макіяж із червоною помадою і прикрасила вуха гарними керамічними сережками.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Нагадаємо, принцеса Како на церемонії привітання у Бразильському товаристві японської культури з’явилася у небесно-блакитній сукні, прикрашеній ніжно-рожевою і блакитною квітковою вишивкою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
491
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