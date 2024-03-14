У червоній сукні і на підборах: фотографи заскочили міністерку закордонних справ Німеччини на балконі

Анналена Бербок з'явилася на роботі у гарному образі.

Фотографи зазнімкували міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, коли вона вийшла із засідання кабінету німецького уряду на балкон в канцелярії.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Політикиня була одягнена у червону сукню А-силуету до колін. Вбрання вона доповнила чорними колготами і чорними замшевими чоботами на високих підборах.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена розпустила волосся і прикрасила вуха лаконічними сережками-паличками.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Анналена Бербок приїхала на переговори "Веймарського трикутника" у Парижі у білій сукні міді з асиметричним вирізом і рукавами три чверті.

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