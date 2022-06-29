У червоній сукні і на шпильках: прем'єр-міністерка Нової Зеландії на вечері у Мадриді

У червоній сукні і на шпильках: прем'єр-міністерка Нової Зеландії на вечері у Мадриді

Джасінда Ардерн в образі lady in red відвідала зустріч учасників саміту НАТО у Королівському палаці.

Прем'єр-міністерку Нової Зеландії Джасінду Ардерн сфотографували на святковій вечері у Королівському палаці у Мадриді, яка відбулася у межах саміту НАТО.

Там політикиня з'явилася у вечірній червоній сукні, яку поєднала із чорними туфлями на шпильках. Волосся Ардерн зібрала в елегантну зачіску, зробила макіяж з акцентом на червоній помаді і звершила елегантний образ сережками.

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

А на саміті Джасінда постала у чорно-коричневій сукні з геометричним принтом, зверху якої одягла чорний жакет. У вухах у неї були довгі сережки.

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на вечері у Королівському палаці побувала також перша леді США Джилл Байден. Вона обрала для заходу білосніжний лук. На ній був штанний костюм, білий топ і чорні босоніжки, прикрашені камінням

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