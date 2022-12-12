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У червоній сукні і на шпильках: прессекретарка Байдена в ефектному образі з'явилася на церемонії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У червоній сукні і на шпильках: прессекретарка Байдена в ефектному образі з'явилася на церемонії

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр обожнює носити вбрання червоних відтінків.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр приголомшила нас ефектним яскравим аутфітом, у якому вона з'явилася на церемонії нагородження премією Центру Кеннеді у Вашингтоні.

Для такої події Карін обрала червону асиметричну сукню до колін з рюшами на одному плечі. Вбрання чудово облягало струнку фігуру Жан-П’єр. Сукню вона скомбінувала з бежевими босоніжками на шпильках.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На руках у Карін був золотий браслет і годинник, а у вухах – елегантні сережки у вигляді капель. Фірмові кучері, вечірній макіяж і білий манікюр завершив її красивий лук.

Прессекретарка обожнює червоний колір, тому її часто можна побачити у вбраннях цього відтінку. Приміром, на державну вечерю з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макроном у Білому домі Карін прийшла у довгій обтислій червоній сукні з американською проймою, яку доповнила золотою сумочкою.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Жан-П’єр прийшла на роботу у сукні вишневого відтінку і з недоглянутим манікюром.

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Дата публікації
Перегляди
313
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