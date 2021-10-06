У червоній сукні і на шпильках: вагітна дружина Бориса Джонсона продемонструвала яскравий образ

33-річна Керрі Джонсон сховала вагітний живіт під широким вбранням.
Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив на конференції Консервативної партії в Манчестері. Разом з ним була його дружина — Керрі Джонсон. Вона зараз вагітна другою дитиною, тому вирішила заховати живіт під вільним вбранням.
На Керрі була червона сукня довжини міді від британського бренду Cabbages and Roses вартістю 490 доларів. Вбрання вона поєднала з чорними шкіряними чоботами Jigsaw на невеликих шпильках за 250 доларів.
Аутфіт вона доповнила підвісками на ланцюжках і золотими сережками-кільцями. Керрі зробила укладання з локонами і легкий макіяж, підкресливши очі чорним олівцем.
Керрі закоханими очима дивилася на Бориса. Після виступу вони мило поцілувалися перед публікою.
Борис був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і блакитну краватка в дрібні рисочки.
До слова, Керрі любить червоний колір, який часто додає в свої аутфіти. Вчора, наприклад, вона поєднала червоний жакет з білою сорочкою і чорними штанями.
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