У червоній сукні і на шпильках: вагітна дружина Бориса Джонсона продемонструвала яскравий образ

У червоній сукні і на шпильках: вагітна дружина Бориса Джонсона продемонструвала яскравий образ

33-річна Керрі Джонсон сховала вагітний живіт під широким вбранням.

Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив на конференції Консервативної партії в Манчестері. Разом з ним була його дружина — Керрі Джонсон. Вона зараз вагітна другою дитиною, тому вирішила заховати живіт під вільним вбранням.

Керрі і Борис Джонсони / Associated Press

На Керрі була червона сукня довжини міді від британського бренду Cabbages and Roses вартістю 490 доларів. Вбрання вона поєднала з чорними шкіряними чоботами Jigsaw на невеликих шпильках за 250 доларів.

Керрі і Борис Джонсони / Associated Press

Аутфіт вона доповнила підвісками на ланцюжках і золотими сережками-кільцями. Керрі зробила укладання з локонами і легкий макіяж, підкресливши очі чорним олівцем.

Керрі і Борис Джонсони / Associated Press

Керрі закоханими очима дивилася на Бориса. Після виступу вони мило поцілувалися перед публікою.

Керрі і Борис Джонсони / Associated Press

Борис був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і блакитну краватка в дрібні рисочки.

До слова, Керрі любить червоний колір, який часто додає в свої аутфіти. Вчора, наприклад, вона поєднала червоний жакет з білою сорочкою і чорними штанями.

Керрі і Борис Джонсони / Associated Press

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