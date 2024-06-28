У червоній сукні і сережках-комахах: невістка Трампа продемонструвала підкачані руки на дебатах

Лара Трамп любить червоний колір, якого у її гардеробі є чимало.

Невістка Дональда Трампа – Лара Трамп, яка є співголовою національного комітету від Республіканської партії, побувала на першому раунді теледебатів між експрезидентом Дональдом Трампом і президентом Джо Байденом.

Лара Трамп / Фото: Associated Press

Там вона з'явилася у червоній сукні А-силуету без рукавів, яка підкреслила її підкачані руки.

Лара Трамп / Фото: Associated Press

Свій аутфіт вона доповнила укладанням із локонами, макіяжем із акцентом на очах, білим манікюром і цікавими золотими сережками з камінням у вигляді комах із краплеподібними перлами.

Лара Трамп / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Лара Трамп на республіканському національному з'їзді постала у червоній обтислій сукні міді з короткими рукавами.

Читайте також: