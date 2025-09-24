У червоній сукні і туфлях-човниках до тону: королева Матильда на діловій зустрічі в Нью-Йорку

Королева Матильда / © Getty Images

Разом із прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером, королева Матильда була заскочена на вулицях Нью-Йорка дорогою до штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй під час тижня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

Матильда цього разу була в червоній сукні, яка ідеально підкреслювала її фігуру і в червоних туфлях-човниках на підборах, а в руках тримала мініатюрний червоний клатч. Її Величність зробила об’ємне укладання, макіяж, одягла золоті сережки з розсипом діамантів та браслет із годинником на зап’ястя.

Королева Матильда / © Getty Images

Днем раніше, нагадаємо, королева Матильда відвідала зустріч із Томом Флетчером, заступником Генерального секретаря з гуманітарних питань та координатором надзвичайної допомоги. На неї королева приїхала у білій гіпюровій сукні від Natan Couture.

