У червоній сукні і туфлях кольору металік: перша леді Чехії зустрілася з нідерландською королевою

Єва Павлова і королева Максима / © Getty Images

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Президент Чеської Республіки Петр Павел і його дружина Єва Павлова приймали у себе в гостях, у Празькому замку, короля Нідерландів Віллема-Александра і королеву Максиму, які з офіційним візитом прибули до Праги.

Фотографи зазнімкували першу леді і королеву під час привітальної церемонії. Єва Павлова з’явилася там у яскравому жіночному образі. На ній була червона сукня міді з довгими рукавами, коміром і вишуканими ґудзиками. Вбрання Пані Павлова скомбінувала з туфлями-човниками кольору металік і срібним клатчем.

Єва Павлова і королева Максима / © Getty Images

Перша леді зробила об’ємне укладання, макіяж із червоною помадою і бордовий манікюр. Лук вона завершила лаконічними прикрасами. У руках Єва несла букет квітів.

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Нагадаємо, Єва Павлова приїхала до Вашингтона у чорному жакеті із золотими ґудзиками, кремовій блузці і блакитних прямих штанях.