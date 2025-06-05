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У червоній сукні і туфлях кольору металік: перша леді Чехії зустрілася з нідерландською королевою
Єва Павлова для офіційної зустрічі обрала вбрання червоного кольору, який підкреслив її вишуканий смак і впевненість в собі.
Президент Чеської Республіки Петр Павел і його дружина Єва Павлова приймали у себе в гостях, у Празькому замку, короля Нідерландів Віллема-Александра і королеву Максиму, які з офіційним візитом прибули до Праги.
Фотографи зазнімкували першу леді і королеву під час привітальної церемонії. Єва Павлова з’явилася там у яскравому жіночному образі. На ній була червона сукня міді з довгими рукавами, коміром і вишуканими ґудзиками. Вбрання Пані Павлова скомбінувала з туфлями-човниками кольору металік і срібним клатчем.
Перша леді зробила об’ємне укладання, макіяж із червоною помадою і бордовий манікюр. Лук вона завершила лаконічними прикрасами. У руках Єва несла букет квітів.
Нагадаємо, Єва Павлова приїхала до Вашингтона у чорному жакеті із золотими ґудзиками, кремовій блузці і блакитних прямих штанях.