У червоній сукні і з букетом квітів: королева Максима на відкритті музею

Королева Нідерландів Максима відвідала відкриття після ремонту оновленого музею Hindeloopen. Там її зустрів натовп місцевих жителів, одягнених у традиційний одяг, які їй усміхалися, махали руками і фотографувалися з нею.

Там Максима з'явилася в ефектному образі. На ній була червона сукня по фігурі з драпуванням біля шиї і довгими рукавами, яку вона скомбінувала з червоними слінгбеками з білими ремінцями і на шпильках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Свій аутфіт королева доповнила лаконічним червоним капелюхом і червоними сережками з китицями. Макіяж із акцентом на очах і темно-бордовий манікюр завершили аутфіт Максими.

Нагадаємо, королева Максима під час свого візиту до США прогулялася Бруклін-Гайтсом. Вона була одягнена у сукню ніжно-блакитного кольору з напівпрозорими рукавами та подолом і з дрібним квітковим принтом.

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