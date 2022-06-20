У червоній сукні і з локонами: прем’єр-міністерка Фінляндії відвідала Чорногорію

У червоній сукні і з локонами: прем’єр-міністерка Фінляндії відвідала Чорногорію

Санна Марін з робочим візитом відвідала Чорногорію.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін приїхала з одноденним робочим візитом до Чорногорії. Там політикиня виступила на пресконференції після переговорів з прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем у Подгориці.

Марін постала у червоній сукні з вирізом. Тонку талію вона підкреслила чорним ремінцем.

Санна Марін / Фото: Associated Press

Укладання з локонами і ніжний макіяж завершили гарний образ політикині.

Санна Марін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, наприкінці травня Санна відвідала Україну. Вона зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, який подякував їй за підтримку, яку Фінляндія надає нам. Марін також відвідала Бучу та Ірпінь, де оглянула наслідки окупації міст російськими військами, і показала знімки звідти своїм підписникам.

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