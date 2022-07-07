У червоній сукні і з маленькою донькою: дружина Бориса Джонсона на Даунінг-стріт

Керрі Джонсон прийшла підтримати чоловіка під час його виступу, коли він офіційно оголосив про свою відставку.

Сьогодні, 7 липня, хороший друг України Борис Джонсон виступив із промовою на Даунінг-стріт, під час якої сказав, що йде у відставку. А поки буде виконувати обов'язки прем'єр-міністра.

Підтримати чоловіка під час його виступу прийшла його дружина Керрі Джонсон. На ній був рюкзак-переноска, в якій сиділа їхня 6-місячна донька Ромі.

Керрі Джонсон / Фото: Associated Press

Керрі мала чарівний вигляд. На ній була червона сукня. Свій аутфіт Джонсон доповнила акуратним укладанням і макіяжем з червоною помадою.

Керрі Джонсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на саміті G7 у Крюні Керрі постала в білосніжному костюмі із широкими штанями від бренду The Deck і бежевих туфлях. Вона злегка накрутила локони і зробила макіяж з ніжно-кораловою помадою.

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