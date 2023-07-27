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У червоній сукні і з перлинним намистом: прессекретарка Байдена продемонструвала ефектний аутфіт на роботі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У червоній сукні і з перлинним намистом: прессекретарка Байдена продемонструвала ефектний аутфіт на роботі

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб новою сукнею класичного червоного відтінку.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу у Вашингтоні продемонструвала новий ефектний лук.

Карін постала перед журналістами у красивій червоній сукні міді по фігурі з пікантним вирізом і без рукавів.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила улюбленим комплектом прикрас – перлинними сережками-пусетами і елегантним перлинним намистом, на руці був срібний браслет. Зачіска з кучерями, макіяж із персиковими тінями і бежевий манікюр завершив аутфіт Жан-П’єр.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press
Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр підкреслила струнку фігуру сукнею яскраво-червоного кольору.

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Дата публікації
Перегляди
506
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