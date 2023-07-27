У червоній сукні і з перлинним намистом: прессекретарка Байдена продемонструвала ефектний аутфіт на роботі

Карін Жан-П’єр поповнила гардероб новою сукнею класичного червоного відтінку.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу у Вашингтоні продемонструвала новий ефектний лук.
Карін постала перед журналістами у красивій червоній сукні міді по фігурі з пікантним вирізом і без рукавів.
Образ вона доповнила улюбленим комплектом прикрас – перлинними сережками-пусетами і елегантним перлинним намистом, на руці був срібний браслет. Зачіска з кучерями, макіяж із персиковими тінями і бежевий манікюр завершив аутфіт Жан-П’єр.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр підкреслила струнку фігуру сукнею яскраво-червоного кольору.
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