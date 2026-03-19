ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні і з перлинним чокером: королева Камілла та Чарльз попрощалися з президентським подружжям Нігерії

Король Чарльз та королева Камілла попрощалися з президентом Нігерії Болою Ахмедом Тінубу та першою леді Олуремі Тінубу, які покинули сьогодні Віндзорський замок у другий день свого державного візиту.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Перша леді Нігерії та королева Камілла / © Associated Press

Король і президент поговорили на відкритому повітрі сонячного весняного ранку, після чого потиснули одне одному руки і попрощалися. Королева Камілла сказала першій леді Олуремі Тінубу: «Який прекрасний день!», а трубач виконав королівський салют, коли президент та перша леді залишали територію Віндзорського замку, де вчора на їхню честь було організовано державний бенкет.

Президент Нігерії і король Чарльз, перша леді Нігерії і королева Камілла / © Associated Press

Цього разу Камілла обрала червону сукню з довгими рукавами, щоб попрощатися з першою леді біля замку. І підібрала до образу чорні туфлі-човники на невисоких підборах та перлинний чокер, а також перлинні сережки-висячки та одягла свій улюблений браслет на зап'ястя від Van Cleef & Arpels.

Перша леді Нігерії обрала не менш яскравий образ, одягнувши квітчасту максісукню і бірюзову накидку, розшиту квітами.

Перша леді Нігерії та королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, на вчорашньому бенкеті королева Камілла з'явилася в кремовій сукні-пальті з коміром-стійкою від Фіони Клер і була в бельгійській сапфіровій тіарі королеви Єлизавети II.

Королева Камілла і король Чарльз з президентським подружжям Нігерії / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
91
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie