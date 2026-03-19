У червоній сукні і з перлинним чокером: королева Камілла та Чарльз попрощалися з президентським подружжям Нігерії

Реклама

Король і президент поговорили на відкритому повітрі сонячного весняного ранку, після чого потиснули одне одному руки і попрощалися. Королева Камілла сказала першій леді Олуремі Тінубу: «Який прекрасний день!», а трубач виконав королівський салют, коли президент та перша леді залишали територію Віндзорського замку, де вчора на їхню честь було організовано державний бенкет.

Президент Нігерії і король Чарльз, перша леді Нігерії і королева Камілла / © Associated Press

Цього разу Камілла обрала червону сукню з довгими рукавами, щоб попрощатися з першою леді біля замку. І підібрала до образу чорні туфлі-човники на невисоких підборах та перлинний чокер, а також перлинні сережки-висячки та одягла свій улюблений браслет на зап'ястя від Van Cleef & Arpels.

Перша леді Нігерії обрала не менш яскравий образ, одягнувши квітчасту максісукню і бірюзову накидку, розшиту квітами.

Реклама

Нагадаємо, на вчорашньому бенкеті королева Камілла з'явилася в кремовій сукні-пальті з коміром-стійкою від Фіони Клер і була в бельгійській сапфіровій тіарі королеви Єлизавети II.