У червоній сукні і з розкішним кольє: невістка Трампа у яскравому образі з'явилася на інавгураційному балі

42-річна Лара Трамп в образі lady in red станцювала з чоловіком на балу.

Старший син Дональда Трампа – Ерік Трамп – і його дружина Лара разом із іншими членами сімейства взяли участь в традиційному інавгураційному балі, який відбувся у конференц-центрі Волтера Вашингтона.

Ерік і Лара Трамп на інавгураційному балу / Фото: Getty Images

Лара обрала для такої події червону сукню без бретельок, яка мала темно-червоні смужки на корсеті, імітований пояс і баску-хвіст, що каскадом спускалась вниз.

Лара та Ерік Трампи / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем із глянцевим блиском на губах, розкішним кольє на шиї з дорогоцінним камінням та елегантними довгими сережками у вухах.

Тіффані і Лара Трампи/Instagram Лари Трамп

Ерік був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку із золотими запонками, чорний метелик, які скомбінував із чорними туфлями.

Нагадаємо, Лара Трамп на службі та церемонії інавгурації постала у темно-синій сукні-пальті з торочкою та великими ґудзиками, яке поєднала з лакованими туфлями на високих шпильках.

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