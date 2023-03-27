У червоній сукні і з величезною сумкою: папараці заскочили прессекретарку Байдена дорогою на літак

Карін Жан-П’єр для авіаперельоту обрала теплий одяг.
Фотографи зазнімкували прессекретарку Білого дому Карін Жан-П’єр, коли вона направлялася на борт Air Force one, щоб полетіти з робочим візитом разом із президентом США Джо Байденом і його дружиною Джилл Байден до Оттави.
Для перельоту прессекретарка обрала трикотажну червону рельєфну сукню, яку вона скомбінувала з чорними щільними колготами і чорними шкіряними чоботами на низькій підошві.
Було прохолодно, тож Карін зверху одягла чорний пуховик. На одному плечі вона несла величезну коричневу сумку з речами, а на іншому – коричневий шопер.
Свій аутфіт вона доповнила улюбленим ювелірним набором – сережками-цвяшками і делікатним кулоном на ланцюжку.
Нагадаємо, на пресбрифінгу Жан-П’єр постала у білому топі з чорним коміром-рюшами і штанях-палацо кольору фуксії.
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