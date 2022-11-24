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У червоній сукні і замшевих чоботах: Джилл Байден із чоловіком пригощали військових вечерею

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У червоній сукні і замшевих чоботах: Джилл Байден із чоловіком пригощали військових вечерею

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді США відсвяткувала День подяки разом із військовими і їхніми сім'ями.

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден днями відвідали авіабазу морської піхоти Черрі-Пойнт у Гейвлоку, штат Північна Кароліна, де взяли участь у святкуванні Дня подяки разом із військовими та їхніми родинами.

Фотографи зазнімкували президентське подружжя ще на південній галявині Білого дому, коли воно направлялося на приватний літак. Перша леді мило зустріла папараці і помахала їм рукою.

На авіабазі Байдени, одягнувши фартухи, пригощали військовослужбовців і їхніх членів родини вечерю.

Одягнена місіс Байден була у червону сукню міді і чорний жакет. На талії у неї був чорний пояс із металевою пряжкою у вигляді жука. На шию Джилл накинула чорний оксамитовий шарф і доповнила аутфіт шкіряними рукавицями. А взула перша леді замшеві чоботи.

Вона уклала волосся в улюблену зачіску з локонами і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були елегантні сережки з масивними діамантами, а на шиї висіли золоті ланцюжки.

Президент одягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку, синьо-жовту смугасту краватку, сині шкарпетки у блакитний дрібний горох і чорні туфлі.

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Дата публікації
Перегляди
703
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