У червоній сукні і замшевих чоботах: Джилл Байден із чоловіком пригощали військових вечерею

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден днями відвідали авіабазу морської піхоти Черрі-Пойнт у Гейвлоку, штат Північна Кароліна, де взяли участь у святкуванні Дня подяки разом із військовими та їхніми родинами.

Фотографи зазнімкували президентське подружжя ще на південній галявині Білого дому, коли воно направлялося на приватний літак. Перша леді мило зустріла папараці і помахала їм рукою.

На авіабазі Байдени, одягнувши фартухи, пригощали військовослужбовців і їхніх членів родини вечерю.

Одягнена місіс Байден була у червону сукню міді і чорний жакет. На талії у неї був чорний пояс із металевою пряжкою у вигляді жука. На шию Джилл накинула чорний оксамитовий шарф і доповнила аутфіт шкіряними рукавицями. А взула перша леді замшеві чоботи.

Вона уклала волосся в улюблену зачіску з локонами і зробила макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були елегантні сережки з масивними діамантами, а на шиї висіли золоті ланцюжки.

Президент одягнув темно-синій класичний костюм, білу сорочку, синьо-жовту смугасту краватку, сині шкарпетки у блакитний дрібний горох і чорні туфлі.

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