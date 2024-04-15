У червоній сукні і замшевих чоботах: прессекретарка Байдена на роботі

Карін Жан-П’єр любить червоний колір.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр продемонструвала на черговому брифінгу у Вашингтоні яскравий образ в одному з улюблених вбрань.
На жінці була червона сукня міді з круглим вирізом, короткими рукавами-рюшами і зав'язаним вузлом на талії. Вбрання Карін скомбінувала з чорними високими замшевими чоботами на підборах і чорними капроновими колготами.
Як завжди, прессекретарка уклала волосся в обємні кучері і зробила макіяж із персиково-чорними тінями. У вухах у неї були золоті сережки-кільцями з діамантами, а на руці – срібний браслет.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр з'явилася перед журналістами у мандариновій сукні і з перлинними сережками.
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