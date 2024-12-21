У червоній сукні і замшевих туфлях: красива Джилл Байден почитала дітям різдвяну історію

Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден відвідали пацієнтів у Дитячій національній лікарні у Вашингтоні. Перша леді прочитала дітям книжку "Була ніч перед Різдвом", а президент у цей час грався з одним із пацієнтів, який вийшов до них.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джилл мала ефектний вигляд у червоній сукні міді з короткими рукавами і тканинним поясом на талії. Вбрання вона доповнила червоними замшевими туфлями, макіяжем смокі-айс, сережками-сніжинками з камінням у вухах і ланцюжком із підвіскою на шиї. На обличчі у неї були оптичні окуляри.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і бордову краватку з принтом, які скомбінував із чорними туфлями.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Цього дня президентське подружжя також зробили групову світлину разом зі співробітниками Білого дому. Оскільки фотографувалися на вулиці, то Джилл одягла зверху червоне пальто без коміра і чорні рукавички.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше фотографи зазнімкували, як президентське подружжя йшло з літака разом із маленьким онуком.

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