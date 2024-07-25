У червоній сукні і золотих прикрасах: прессекретарка Байдена виступила на брифінгу

У гардеробі Карін Жан-П’єр найбільше речей червоного кольору.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр прийшла на черговий брифінг у Вашингтоні у вбранні свого улюбленого кольору – червоному.
На ній була сукня з цікавим трапецієподібним вирізом і короткими рукавами з рюшами. Через відсутність фото ми, на жаль, не можемо розглянути сукню повністю.
Карін зробила традиційне укладання з кучерями, макіяж із димчато-персиковими тінями і рожевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а шию – золотим ланцюжком із підвіскою з діамантом. Рожевий манікюр завершив лук прессекретарки.
Нагадаємо, Карін Жан-П’єр з'явилася перед журналістами у кардигані лимонного кольору в рубчик і з коміром і рукавами-кльош.
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