У червоній сукні і золотих прикрасах: прессекретарка Байдена виступила на брифінгу

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр прийшла на черговий брифінг у Вашингтоні у вбранні свого улюбленого кольору – червоному.

На ній була сукня з цікавим трапецієподібним вирізом і короткими рукавами з рюшами. Через відсутність фото ми, на жаль, не можемо розглянути сукню повністю.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін зробила традиційне укладання з кучерями, макіяж із димчато-персиковими тінями і рожевою помадою, вуха прикрасила золотими сережками-кільцями, а шию – золотим ланцюжком із підвіскою з діамантом. Рожевий манікюр завершив лук прессекретарки.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр з'явилася перед журналістами у кардигані лимонного кольору в рубчик і з коміром і рукавами-кльош.

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