У червоній сукні із запахом: експрем'єрка Британії Ліз Трасс виступила на конференції

Елізабет Трасс у вбранні до колін вийшла у світ.

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс виступила на конференції консервативних політичних дій, 2024 CPAC, у Національній гавані в Оксон-Гілл, штат Меріленд.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Там політикиня постала в ефектному аутфіті. На ній була червона сукня до колін із запахом і пікантним вирізом.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Трасс зробила акуратне укладання і макіяж із бежевими тінями. У вухах у неї були золоті сережки, на шиї – золотий ланцюжок, а на руці – браслет.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Ліз Трасс у сукні міді мандаринового кольору з глибоким декольте, короткими рукавами і плісованою спідницею з'явилася на коронації Чарльза III.

Читайте також: