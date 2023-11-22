У червоній сукні модного кольору: дружина прем'єр-міністра Ріші Сунака зачарувала вечірнім образом на банкеті

Король Великої Британії Чарльз III та його дружина королева Камілла влаштували у Букінгемському палаці державний банкет на честь президента Південної Кореї Юн Сук Йоля та його дружини Кім Кеон Хі. Державний банкет відвідали принц та принцеса Уельські, герцогиня Единбурзька, принцеса Анна, а також герцог та герцогиня Глостерські. Також серед гостей заходу були прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та його дружина Акшата Мурті. Пару сфотографували в Букінгемському палаці, коли вони прямували на бенкет.

На прем'єр-міністрі був класичний чорний смокінг-трійка, який він носив із білою сорочкою та краваткою-метеликом, а ось Акшата віддала перевагу сукні у наймоднішому відтінку цієї осені – насичено-винному.

Сукня жінки була шовковою, від бренду Saloni. У неї були рукави три чверті, висока горловина та складки на рукавах. Образ вона доповнила чорним клатчем, сатиновими туфлями з бантами та парою сережок із рубінами та діамантами.

Ріші Сунак та Акшата Мурті / Фото: Associated Press

Також особливу увагу на цьому банкеті привернула принцеса Кейт, оскільки з'явилася в тіарі Strathmore Rose, яка належала матері королеви Єлизавети II, прикрасу не бачили на публіці майже сто років.

Принцеса Уельська на державному бенкеті у Букінгемському палаці / Фото: Associated Press

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