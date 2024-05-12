У червоній сукні на бретельках: яскрава Меган Маркл виступила на заході, присвяченому жінкам

Герцогиня Сассекська під час візиту до Нігерії носила не лише біле вбрання.

Меган приєдналася до панельної дискусії на другий день її поїздки до Нігерії разом з принцом Гаррі.

Близько 50 провідних жінок із різних верств нігерійського суспільства, включаючи політику, бізнес, засоби масової інформації та культуру, відвідали сесію, де виступила з промовою і герцогиня.

"Я просто задоволена і натхненна. Від того часу, як ми приїхали, минуло 24 години, як вихор, і я дуже швидко зрозуміла, що мені потрібно носити більше яскраві кольори, щоб я могла відповідати всім вам і вашій неймовірній моді!", — сказала у своїй промові Меган.

Меган Маркл у Нігерії / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекська приїхала на захід у червоному сарафані на тонких бретельках від нігерійського бренду Oríré, доповнивши лук лаконічними золотими сережками Kimai Jewelry та тонким кольє із діамантів Logan Hollowell Jewelry. Герцогиня носила той самий тенісний браслет Ariel Gordon Jewelry із шестигранним діамантом, браслет Сartier "Love" з жовтого золота та свої каблучки. Волосся зібрала в пучок і зробила гарний макіяж.

"Я дуже захоплена. Тому я хочу почати з того, що хочу сказати вам дякую за те, наскільки люб'язні ви всі були, вітаючи мене і мого чоловіка в цій країні", — сказала Меган, зробивши коротку паузу, перш ніж додати до оплесків : "Моїй країні".

Меган Маркл у Нігерії / Фото: Associated Press

Герцогиня розповіла про те, що відчула після того, як у результаті генеалогічного тесту вона виявила, що на 43% вона нігерійка, Меган відповіла, що перше, що вона зробила, це "зателефонувала мамі, бо хотіла дізнатися, чи знає вона про це ", - пише People.

"Оскільки ви афроамериканка, частково це пов'язано з тим, що ви не так багато знаєте про своє походження, а також про те, звідки ви родом", — продовжила вона. "І нам обом було цікаво дізнатися більше та зрозуміти, що це насправді означає".

Меган Маркл у Нігерії / Фото: Associated Press

Захід, що відбувся у столиці країни Абудже, наголосив на важливості жіночого лідерства та розширення прав та можливостей у забезпеченні позитивних змін у всьому світі. Меган, яка відома своєю правозахисною діяльністю в галузі прав жінок та ґендерної рівності, поділилася ідеями та досвідом зі свого власного життя під час заходу.

Меган Маркл у Нігерії / Фото: Associated Press

Нагадаємо, під час урочистої вечері герцогиня сяяла у білій сукні без бретельок.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

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