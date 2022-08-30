У червоній сукні і з улюбленими сережками: прессекретарка Байдена у яскравому образі вийшла до журналістів

Карін Жан-П'єр любить гарно і яскраво одягатися.
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
До журналістів вона вийшла у яскраво-червоній сукні із короткими рукавами цікавого крою.
Жан-П'єр зробила собі укладання з кучерями, макіяж із улюбленими персиково-бежевими тінями та рожевим блиском. Завершила образ речниця улюбленими золотими сережками-цвяшками і делікатним ланцюжком.
Нагадаємо, минулого разу на брифінгу Карін постала у ніжному аутфіті. На ній був білий жакет і сукня з блідим відтінком рожевого.
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