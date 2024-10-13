У червоній сукні та бежевому тренчі: стильна королева Летиція на святкуванні Національного дня

На заході з'явився король Філіп VI, королева Летиція та їхня старша дочка – спадкова принцеса Леонор.

Королева з'явилася на публіці в червоній сукні міді з вирізом на спині та бантом на шиї, яку поєднувала з бежевим тренчем, червоними туфлями-човниками на невисоких підборах та шкіряним червоним клатчем. Летиція розпустила волосся і зробила гарний і виразний макіяж, а в її вухах були сережки-висячки з рубінами, а на пальці улюблена каблучка Coreterno. У схожому аутфіті ми бачили Летицію під час нещодавнього візиту до Мілану.

Королева Летиція та король Філіп VI з дочкою принцесою Леонор / Фото: Getty Images

Король Філіп VI одягнув темний костюм, сорочку та червону краватку, а його дочка-спадкоємиця принцеса Леонор була у військовій формі.

Королева Летиція та король Філіп VI з принцесою Леонор / Фото: Getty Images

Буквально за день до святкування Національного дня королева Летиція з'явилася на церемонії вручення "Національних культурних премій 2022 та 2023 років" у Музеї королеви Софії в Мадриді. Там Її Величність сяяла в молочній сукні, яку поєднувала з туфлями-слінгбеками відтінку металік від Magrit.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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