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У червоній сукні та чорній кейп-накидці: королева Камілла відвідала лондонський Тауер
Королева Камілла оглянула нову експозицію керамічних маків у лондонському Тауері.
Це вже вдруге, коли на вежі представлена культова експозиція маків після успіху інсталяції 2014 року «Скривавлені землі та червоні моря», яка була присвячена століттю початку Першої світової війни. Вона складалася з 888246 керамічних маків, кожен з яких символізував життя одного військового, який загинув під час війни, пише express.co.uk.
Майже 30000 керамічних маків із попередньої інсталяції було встановлено на вшанування 80-ї річниці Дня Перемоги. Маки представлені в новому дизайні всередині внутрішніх стін Башти, що нагадує рану, щоб відобразити тривалі жертви, принесені під час Другої світової війни.
На Каміллі була ефектна червона сукня з вовняного крепу від Fiona Clare і чорні шкіряні рукавички з вишитими на них маками. Також на ній була чорна коротка кейпнакидка і хустка на шиї. Під час свого візиту Камілла оглянула маки та зустрілася з представниками лондонського Тауера, командою, яка стояла за організацією експозиції, школярами та ветеранами.
Також сьогодні, нагадаємо, король Чарльз і королева Камілла відкрили свої нові портрети, представлені до другої річниці коронації в Центральній залі Національної галереї.