У червоній сукні та чорній кейп-накидці: королева Камілла відвідала лондонський Тауер

Королева Камілла / © Getty Images

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Це вже вдруге, коли на вежі представлена ​​культова експозиція маків після успіху інсталяції 2014 року «Скривавлені землі та червоні моря», яка була присвячена століттю початку Першої світової війни. Вона складалася з 888246 керамічних маків, кожен з яких символізував життя одного військового, який загинув під час війни, пише express.co.uk.

Майже 30000 керамічних маків із попередньої інсталяції було встановлено на вшанування 80-ї річниці Дня Перемоги. Маки представлені в новому дизайні всередині внутрішніх стін Башти, що нагадує рану, щоб відобразити тривалі жертви, принесені під час Другої світової війни.

Королева Камілла / © Getty Images

На Каміллі була ефектна червона сукня з вовняного крепу від Fiona Clare і чорні шкіряні рукавички з вишитими на них маками. Також на ній була чорна коротка кейпнакидка і хустка на шиї. Під час свого візиту Камілла оглянула маки та зустрілася з представниками лондонського Тауера, командою, яка стояла за організацією експозиції, школярами та ветеранами.

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Королева Камілла / © Getty Images

Також сьогодні, нагадаємо, король Чарльз і королева Камілла відкрили свої нові портрети, представлені до другої річниці коронації в Центральній залі Національної галереї.

Король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press