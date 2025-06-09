У червоній сукні та діамантових сережках-люстрах: княгиня Монако Шарлін сяяла на прийомі

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина перша леді Бріжит Макрон відвідали Монако з дводенним державним візитом. Пару зустріли князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін у своєму палаці.

Княгиня Шарлін, князь Альбер, Бріжит Макрон, Еммануель Макрон, принцеса Габріелла, принц Жак / © Getty Images

Також князь та княгиня влаштували увечері на честь гостей державну вечерю у Тронному залі. Шарлін з'явилася перед гостями в розкішній червоній сукні з асиметричним подолом та спідницею з безліччю складок. Сукня мала трендову нині занижену талію.

Особливим акцентом у цьому розкішному образі стали діамантові сережки-люстри княгині від ювелірного бренду Graff.

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Княгиня Шарлін та князь Альбер / © Getty Images

Нагадаємо, що наприкінці травня креативна директорка люксового Модного дому Dior Марія Грація К'юрі залишила свою посаду після дев'яти років на ній.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images Княгиня Шарлін / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images Княгиня Шарлін / © Getty Images