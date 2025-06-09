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У червоній сукні та діамантових сережках-люстрах: княгиня Монако Шарлін сяяла на прийомі
Княгиня привернула особливу увагу, вибравши довгу червону сукню Dior.
Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина перша леді Бріжит Макрон відвідали Монако з дводенним державним візитом. Пару зустріли князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін у своєму палаці.
Також князь та княгиня влаштували увечері на честь гостей державну вечерю у Тронному залі. Шарлін з'явилася перед гостями в розкішній червоній сукні з асиметричним подолом та спідницею з безліччю складок. Сукня мала трендову нині занижену талію.
Особливим акцентом у цьому розкішному образі стали діамантові сережки-люстри княгині від ювелірного бренду Graff.
Нагадаємо, що наприкінці травня креативна директорка люксового Модного дому Dior Марія Грація К'юрі залишила свою посаду після дев'яти років на ній.