У червоній сукні та із золотими прикрасами: ефектна королева Матильда сходила на концерт

З цього приводу члени бельгійської королівської родини відвідали концерт, що відбувся у палаці образотворчих мистецтв Бозар 20 липня 2024 року у Брюсселі.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

На ньому Її Величність королева Матильда сяяла в червоній сукні від Essentiel Antwerp, з кейпнакидкою і струмливим подолом. До образу Матильда підібрала великі золоті сережки, масивний золотий браслет на зап'ястя, годинник та ще кілька золотих браслетів на іншому зап'ясті. Вона також тримала в руках маленький сріблястий клатч, у неї був зроблений світлий манікюр, а на пальці виблискувала золота обручка і заручальна каблучка з сапфіром.

Матильда завершила свій образ сріблястими туфлями-човниками на підборах, лаконічним макіяжем та легким укладанням, а в руках тримала гарний букет квітів. Її чоловік король Філіп вибрав для появи на публіці темно-синій костюм, у поєднанні з білою сорочкою та сірою краваткою у принт.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Минулого разу королева Матильда приїхала на захід разом із Armani Prive з колекції весна-літо 2024, коли з'явилася біля кенотафа в Лондоні, щоб вшанувати пам'ять солдатів, які віддали свої життя у двох світових війнах.

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