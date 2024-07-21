У червоній сукні та із золотими прикрасами: ефектна королева Матильда сходила на концерт

21 липня відзначається Національний день Бельгії.
З цього приводу члени бельгійської королівської родини відвідали концерт, що відбувся у палаці образотворчих мистецтв Бозар 20 липня 2024 року у Брюсселі.
На ньому Її Величність королева Матильда сяяла в червоній сукні від Essentiel Antwerp, з кейпнакидкою і струмливим подолом. До образу Матильда підібрала великі золоті сережки, масивний золотий браслет на зап'ястя, годинник та ще кілька золотих браслетів на іншому зап'ясті. Вона також тримала в руках маленький сріблястий клатч, у неї був зроблений світлий манікюр, а на пальці виблискувала золота обручка і заручальна каблучка з сапфіром.
Матильда завершила свій образ сріблястими туфлями-човниками на підборах, лаконічним макіяжем та легким укладанням, а в руках тримала гарний букет квітів. Її чоловік король Філіп вибрав для появи на публіці темно-синій костюм, у поєднанні з білою сорочкою та сірою краваткою у принт.
Минулого разу королева Матильда приїхала на захід разом із Armani Prive з колекції весна-літо 2024, коли з'явилася біля кенотафа в Лондоні, щоб вшанувати пам'ять солдатів, які віддали свої життя у двох світових війнах.
Читайте також:
- Яка красуня: королева Матильда у ніжному образі сходила на концерт
- У сукні з камінням та паєтками: яскрава королева Матильда сходила на концерт із чоловіком
- У сережках улюбленого бренду принцеси Кейт: королева Матильда з'явилася на церемонії