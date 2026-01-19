- Дата публікації
У червоній сукні та крокодилячих туфлях: ефектна герцогиня Единбурзька відвідала конференцію
Герцогиня Единбурзька Софі була присутня на конференції ООН, присвяченій 80-річчю заснування Організації Об’єднаних Націй.
Захід відбувся у Центральній методистській залі, де проходила перша Генеральна Асамблея ООН, у Лондоні. Герцогиня Единбурзька приїхала на захід у червоній сукні міді від Beulah London, яку носила з туфлями з крокодилячої шкіри від Jimmy Choo на підборах.
Герцогиня доповнила образ однією зі своїх улюблених золотих підвісок на шиї, а також каблучкою на пальці, а у неї у вухах виблискували лаконічні квіткові сережки. Софі розпустила волосся та зробила легкий макіяж.
Також днями герцогиня у гарному бордовому аутфіті з'явилася з візитом у Південному Йоркширі. Для поїздки Софі обрала бордове пальто від Maison Alaia, а також в'язану сукню міді з поясом від цього бренду і доповнила образ новою сумкою через плече від Sophie Habsburg і чоботами Jimmy Choo на підборах.