У червоній сукні та крокодилячих туфлях: ефектна герцогиня Единбурзька відвідала конференцію

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Реклама

Захід відбувся у Центральній методистській залі, де проходила перша Генеральна Асамблея ООН, у Лондоні. Герцогиня Единбурзька приїхала на захід у червоній сукні міді від Beulah London, яку носила з туфлями з крокодилячої шкіри від Jimmy Choo на підборах.

Герцогиня доповнила образ однією зі своїх улюблених золотих підвісок на шиї, а також каблучкою на пальці, а у неї у вухах виблискували лаконічні квіткові сережки. Софі розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Також днями герцогиня у гарному бордовому аутфіті з'явилася з візитом у Південному Йоркширі. Для поїздки Софі обрала бордове пальто від Maison Alaia, а також в'язану сукню міді з поясом від цього бренду і доповнила образ новою сумкою через плече від Sophie Habsburg і чоботами Jimmy Choo на підборах.

Реклама