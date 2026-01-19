ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні та крокодилячих туфлях: ефектна герцогиня Единбурзька відвідала конференцію

Герцогиня Единбурзька Софі була присутня на конференції ООН, присвяченій 80-річчю заснування Організації Об’єднаних Націй.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Захід відбувся у Центральній методистській залі, де проходила перша Генеральна Асамблея ООН, у Лондоні. Герцогиня Единбурзька приїхала на захід у червоній сукні міді від Beulah London, яку носила з туфлями з крокодилячої шкіри від Jimmy Choo на підборах.

Герцогиня доповнила образ однією зі своїх улюблених золотих підвісок на шиї, а також каблучкою на пальці, а у неї у вухах виблискували лаконічні квіткові сережки. Софі розпустила волосся та зробила легкий макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Також днями герцогиня у гарному бордовому аутфіті з'явилася з візитом у Південному Йоркширі. Для поїздки Софі обрала бордове пальто від Maison Alaia, а також в'язану сукню міді з поясом від цього бренду і доповнила образ новою сумкою через плече від Sophie Habsburg і чоботами Jimmy Choo на підборах.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie