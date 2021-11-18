У червоній сукні та на шпильках: 81-річна спікерка палати представників США зустрілася з Трюдо

Ненсі Пелосі вдягла на зустріч сукню по фігурі.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вчора, 17 листопада, зустрілася у Вашингтоні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Пані Пелосі мала чудовий вигляд. На ній була червона сукня міді, яка чудово сиділа на її фігурі.
Вбрання вона поєднала з бежевими туфлями на шпильках. Шию політикиня прикрасила червоним намистом, а вуха – елегантними золотими сережками. Волосся Ненсі акуратно уклала і зробила ніжний макіяж.
На обличчі у Пелосі була строката дизайнерська маска, яку вона знімала перед виступом.
Трюдо був одягнений у чорний костюм, білу сорочку та смугасту краватку.
На вулиці спікерка з'явилася у світлому пальті з одним ґудзиком.
Раніше Ненсі продемонструвала діловий аутфіт у червоному штанному костюмі, який доповнила білим топом та червоними замшевими туфлями на шпильці.
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