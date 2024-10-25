У червоній сукні та нюдових туфлях: королева Максима у гарному луку приїхала до госпіталя

Там відбулася презентація програми, присвяченої "Майбутньому охороні здоров'я". Королева сфотографувалася з персоналом лікарні, а потім зустрілася з пацієнтами і виступила з промовою перед публікою.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева була одягнена цього дня в червону сукню міді без рукавів і з тонким поясом на талії від Maison Natan, доповнивши образ шкіряним бежевим клатчем і туфлями-човниками зі шкіри Gianvito Rossi. Максима зібрала волосся в низький пучок, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи нюдовою помадою. Також у неї у вухах були сережки з рубінами Roberto Coin, кілька браслетів на зап'ястях та годинник на чорному шкіряному ремінці.

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Візит королеви Максими відбувся наступного дня після того, як Її Величність відкрила нову фабрику у місті на північному сході країни.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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