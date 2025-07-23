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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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237
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1 хв

У червоній сукні та окулярах у формі серця: принцеса Дельфіна з чоловіком з’явилася на параді

Сестра бельгійського короля Філіпа — принцеса Дельфіна — відвідала військовий парад на честь святкування Національного дня у Брюсселі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Дельфіна і її чоловік Джеймс О’Гара

Принцеса Дельфіна і її чоловік Джеймс О’Гара / © Getty Images

Парад відбувся на площі Пале-де-Палейзенплейн у Брюсселі. 57-річна принцеса Дельфіна з’явилася на заході, як завжди, в екстравагантному образі. Вона була одягнена в червону максісукню з численними заклепками та прозорими рукавами, яку поєднала з високими шкіряними босоніжками на підборах, сумкою, підібраною до образу, і наділа сонцезахисні окуляри червоного кольору у формі сердець.

Поруч із принцесою був зображений її чоловік Джеймс О’Гара. Він одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку в принт, яка гармоніювала із вбранням його дружини.

Джеймс О’Гара та принцеса Дельфіна / © Getty Images

Джеймс О’Гара та принцеса Дельфіна / © Getty Images

Королівська родина Бельгії також з’явилася на параді на чолі з королем Філіпом і королевою Матильдою.

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

Бельгійська королівська родина / © Getty Images

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