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У червоній сукні та окулярах у формі серця: принцеса Дельфіна з чоловіком з’явилася на параді
Сестра бельгійського короля Філіпа — принцеса Дельфіна — відвідала військовий парад на честь святкування Національного дня у Брюсселі.
Парад відбувся на площі Пале-де-Палейзенплейн у Брюсселі. 57-річна принцеса Дельфіна з’явилася на заході, як завжди, в екстравагантному образі. Вона була одягнена в червону максісукню з численними заклепками та прозорими рукавами, яку поєднала з високими шкіряними босоніжками на підборах, сумкою, підібраною до образу, і наділа сонцезахисні окуляри червоного кольору у формі сердець.
Поруч із принцесою був зображений її чоловік Джеймс О’Гара. Він одягнув темно-синій костюм, білу сорочку і червону краватку в принт, яка гармоніювала із вбранням його дружини.
Королівська родина Бельгії також з’явилася на параді на чолі з королем Філіпом і королевою Матильдою.