ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

У червоній сукні та пальті до тону: яскрава королева Максима відвідала церемонію

Королева Нідерландів обрала, як завжди, яскравий образ для нового світського виходу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність відвідала церемонію вручення премії PUM Awards у Бреді. Організація PUM направляє досвідчених нідерландських фахівців у малі та середні підприємства країн, що розвиваються, для надання підтримки та консультування з питань волонтерської діяльності.

Премія PUM Impact Awards щорічно вручається підприємцям та організаціям, які завдяки цій підтримці домагаються сталого зростання та сприяють інклюзивному економічному розвитку.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Максима обрала для виходу у світ червону сукню-футляр без рукавів і з тонким поясом на талії від Natan, поверх якої одягла пальто з призібраним коміром, яке також було від бельгійського Модного дому Natan. До такого яскравого образу королева підібрала коричневий фетровий капелюх зі стрічкою, клатч зі зміїної шкіри та замшеві туфлі-човники на підборах. А завершували образ діамантові сережки-вісячки з формою квітів із камінням, кілька золотих браслетів на зап’ясті, каблучка та червоний манікюр.

Також нещодавно ми показували образ королеви Максими разом із квіткою на грудях і сапфірових сережках, коли Її Величність відвідала різдвяний концерт.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie