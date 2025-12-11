У червоній сукні та пальті до тону: яскрава королева Максима відвідала церемонію

Королева Максима / © Getty Images

Її Величність відвідала церемонію вручення премії PUM Awards у Бреді. Організація PUM направляє досвідчених нідерландських фахівців у малі та середні підприємства країн, що розвиваються, для надання підтримки та консультування з питань волонтерської діяльності.

Премія PUM Impact Awards щорічно вручається підприємцям та організаціям, які завдяки цій підтримці домагаються сталого зростання та сприяють інклюзивному економічному розвитку.

Королева Максима / © Getty Images

Максима обрала для виходу у світ червону сукню-футляр без рукавів і з тонким поясом на талії від Natan, поверх якої одягла пальто з призібраним коміром, яке також було від бельгійського Модного дому Natan. До такого яскравого образу королева підібрала коричневий фетровий капелюх зі стрічкою, клатч зі зміїної шкіри та замшеві туфлі-човники на підборах. А завершували образ діамантові сережки-вісячки з формою квітів із камінням, кілька золотих браслетів на зап’ясті, каблучка та червоний манікюр.

