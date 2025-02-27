У червоній сукні та пальті з хутром: королева Летиція з чоловіком-королем приїхала до університету

Королева Летиція та король Філіп VI відвідали сьогодні Університет Алькала-де-Енарес у Мадриді.

Король і королева були зазнімковані з ректором центру Хосе Вісенте Сасом Пересом з нагоди присвоєння йому звання почесного доктора Університету Алькали.

Королева Летиція приїхала на захід в ефектній червоній асиметричній сукні, поверх якої одягла чорне пальто з хутряним коміром і взула червоні шкіряні туфлі-човники на невисоких підборах.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

У Летиції було розпущене волосся, гарний макіяж на обличчі та сережки-висячки з рубінами та діамантами. Її чоловік король Філіп VI одягнув чорні штани, білу смугасту сорочку і білу краватку-метелика, а також був у спеціальній мантії та кумедному головному уборі.

Днем раніше, нагадаємо, королівське подружжя відвідало виставку на якій були представлені їхні портрети, створені для пари фотографкою Енні Лейбовіц. Для цього виходу Летиція обрала червоний штанний костюм Carolina Herrera.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: